Milchbauern in Edewecht demonstrieren für höhere Milchpreise Stand: 11.06.2021 14:07 Uhr Milchbauern haben am Freitag vor Molkereien des Deutschen Milchkontors in Edewecht (Landkreis Ammerland) und Zeven (Landkreis Rotenburg) protestiert. Sie fordern höhere Milchpreise.

In Edewecht entrollten sie Banner und errichteten in einem symbolischen Akt eine Mauer, die durchbrochen werden sollte. Aufgerufen zu den Protesten, die auch im bayerischen Heimenkirch erfolgten, hatte die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL). Insgesamt beteiligten sich mehr als 100 Landwirte. Laut Milchbauern zahlen andere Molkereien in Deutschland ihren Lieferanten bis zu drei Cent mehr je Liter Milch.

Verweis auf gestiegene Kosten

Eckhard Heuser, Hauptgeschäftsführer des Milchindustrieverbandes, äußerte Verständnis für die Milcherzeuger, verwies aber auch auf gestiegene Kosten. Die Unternehmen wollten dafür aber nicht in die Haftung genommen werden. "Wir können nur das auszahlen, was wir vorne an der Rampe verdienen", sagte Heuser.

