Metronom beschädigt Oberleitung: 750 Reisende evakuiert Stand: 26.10.2024 11:17 Uhr Ein Regionalzug des Bahnunternehmens metronom hat am Freitagabend eine Oberleitung bei Scheeßel beschädigt. Die Strecke Richtung Bremen war daraufhin für mehrere Stunden gesperrt. Hunderte Fahrgäste wurden evakuiert.

Grund für die Störung war ein defekter Stromabnehmer am Zug, wie ein metronom-Sprecher dem NDR Niedersachsen am Samstag sagte. Die Oberleitung wurde demnach am Freitag gegen 19 Uhr kurz vor dem Bahnhof Scheeßel im Landkreis Rotenburg beschädigt. Damit sei auch im Zug die Stromversorgung ausgefallen, sagte der Sprecher. Rund 750 Fahrgäste des Regionalzugs zwischen Hamburg und Bremen mussten daraufhin in einen Ersatzzug umsteigen.

Feuerwehr richtete Rettungsbühnen für Fahrgäste ein

Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, um den Fahrgästen beim Überqueren der Gleise von einem in den anderen Zug zu helfen. "Wir haben Rettungsbühnen vor den Zügen stationiert, auf denen die Mitreisenden relativ sicher auf- und absteigen können", sagte Ralf Meyer von der Feuerwehr Scheeßel. Verletzt wurde seinen Angaben zufolge niemand. "Es ist alles relativ entspannt gelaufen", sagte Meyer.

Busse ab Tostedt und Rotenburg

Die Bahnstrecke zwischen Scheeßel und Tostedt wurde am Freitagabend für mehrere Stunden gesperrt. Die Johanniter versorgten evakuierte und gestrandete Fahrgäste an den Bahnhöfen Tostedt und Rotenburg (Wümme) mit Getränken und Decken. Ab 22 Uhr sei ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden, so der metronom-Sprecher. Der Einsatz sei gegen 1 Uhr nachts beendet worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.10.2024 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr