Stand: 04.03.2024 13:40 Uhr Metronom: Aus für Streckenvertrag im Juni 2026

Im Juni 2026 wird der Vertrag für das Hansenetz mit der Eisenbahngesellschaft metronomaufgehoben. Das Unternehmen, das Land Niedersachsen und die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) haben sich bei einem Treffen darauf geeinigt. Betroffen sind Strecken zwischen Hamburg, Bremen, Lüneburg, Göttingen und Uelzen. Metronom bat selbst um ein frühzeitiges Vertragsende, um einen zuverlässigeren Service durch einen neuen Betreiber zu ermöglichen. Die LNVG plant, das Bahnnetz in zwei Teile aufzugliedern und an verschiedene Betreiber zu vergeben. Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) betonte, dass ein reibungsloser Übergang und verbesserte Angebote angestrebt werden, um Bahnreisende in ihrer Fahrt nicht zu beeinträchtigen und klare Perspektiven für die Mitarbeitenden zu schaffen.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.03.2024 | 13:30 Uhr