Stand: 08.11.2024 08:03 Uhr Mehr Güterverkehr: Bahn stellt Ausbaupläne für Amerikalinie vor

Die Bahn hält derzeit Informationsveranstaltungen zur geplanten Generalsanierung ihrer Strecken ab. Die Sanierung der sogenannten Amerikalinie zwischen Stendal und dem Landkreis Verden ist nach aktuellem Stand in den 30er-Jahren geplant. Besonders in den Landkreisen Uelzen und Heidekreis müssen die Menschen nach dem Streckenausbau mit deutlich mehr Güterverkehr rechnen. Für Soltau würde das bis zu 40 Güterzüge pro Tag bedeuten, so der erste Stadtrat Karsten Lemke. Das sei für die Stadt eine große Herausforderung im Bezug auf Lärm, aber auch für die Verkehrswege, etwa wenn Schranken oft und lange geschlossen blieben. Die Stadt Soltau spreche sich deshalb gerade mit den Nachbarstädten Visselhövede und Munster ab, um der Bahn gegenüber geschlossen aufzutreten, erklärte Lemke. Ende November ist auch in Uelzen ein Präsentationstermin der Bahn geplant.

