Stand: 12.03.2019 07:53 Uhr

Meckelfeld: Unbekannte legen mehrere Brände

Unbekannte haben am Montagabend im Landkreis Harburg mehrere kleine Brände verursacht. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Polizeiangaben zündeten sie in Meckelfeld zunächst einen Müllcontainer an, später brannten ganz in der Nähe des ersten Tatortes gelagertes Holz und ein Gebüsch. Die Brände konnten schnell gelöscht werden, der Sachschaden blieb jeweils gering. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Brandstifter legen Brände in Meckelfeld 12.03.2019 08:15 Uhr Am Montagabend sind in Meckelfeld drei Feuer gelegt worden. Nach einem Papiercontainer brannte ein Holzstapel und Laub in einem Gebüsch. Die Polizei sucht Zeugen.







3 bei 8 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 12.03.2019 | 07:30 Uhr