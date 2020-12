Stand: 14.12.2020 08:08 Uhr Meckelfeld: Polizei stoppt Trecker-Parade

Die Polizei hat am Wochenende im Landkreis Harburg eine Weihnachtsparade von rund 40 Treckern abgebrochen. Nach Angaben eines Sprechers hatten sich beim Start in Meckelfeld bis zu 200 Zuschauer dicht gedrängt. Außerdem sollen diese teilweise keine Masken getragen haben. Die Polizei hielt deshalb die Corona-Gefahr für zu hoch und untersagte die Fortsetzung der Veranstaltung. Zweck der Trecker-Parade war es, geschmückte Tannenbäume in Seevetaler Altenheime zu bringen.

