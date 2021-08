Stand: 02.08.2021 10:10 Uhr Mechatronik-Ausbildung künftig auch an den BBS Lüchow

Zum neuen Schuljahr bieten die Berufsbildenden Schulen Lüchow einen neuen Ausbildungsgang in Mechatronik an. Für viele Betriebe im Landkreis Lüchow-Dannenberg sei dieses Angebot von zentraler Bedeutung, so die Leiterin des Fachdienstes Jugend-Familie-Bildung. Dies sei ein wichtiger Beitrag, um Fachkräfte zu sichern. Die Absolventen und Absolventinnen werden sowohl in der Metall- und Elektroindustrie als auch im Handwerk eingesetzt.

