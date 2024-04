Stand: 02.04.2024 11:13 Uhr Markenrecht verletzt? Naturschützer kritisieren DDR-Wanderweg

Der Umweltschutzverein BUND hat das Regionalmarketing im Wendland (Landkreis Lüchow-Dannenberg) aufgefordert, den Begriff "Grünes Band" nicht weiter zu verwenden. Hintergrund ist ein neuer Wanderweg, den der Tourismusverein in einer Broschüre als "Grenzerfahrung Grünes Band" vermarktet. Der BUND hat sich den Begriff markenrechtlich schützen lassen: Der fast 1.400 Kilometer lange naturbelassene Streifen entlang der ehemaligen Grenze ist ein Projekt des Vereins. Deshalb müsse der BUND erwähnt werden, wenn es um das Grüne Band gehe, so eine Sprecherin gegenüber dem NDR in Niedersachsen. Das Regionalmarketing hat nun zunächst vorgeschlagen, die bereits gedruckte Wanderkarte um einen Flyer zum Thema Umweltschutz zu ergänzen.

