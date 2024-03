Stand: 28.03.2024 12:10 Uhr Wandern an der früheren DDR-Grenze: Neue Route im Wendland

Die Region Wendland hat am Mittwoch eine neue Wanderroute an der früheren Grenze zur ehemaligen DDR vorgestellt. Der Bereich ist als "Grünes Band" bekannt: Der etwa 100 Meter breite und fast 1.400 Kilometer lange Streifen ist ein Projekt des Naturschutzbundes BUND und besteht aus wilder Natur. Der neue 80 Kilometer lange Wanderweg durch diese Landschaft beginnt in Niedersachsen in Schnackenburg (Landkreis Lüchow-Dannenberg) und führt vom Wendland in die Altmarkt (Sachsen-Anhalt). Der Weg verläuft nach Angaben des Regionalmarketings nicht exakt auf dem Grenzstreifen, sondern verbindet die alte Grenze mit anderen Naturräumen - darunter Sanddünen, Seen und Wälder. Die auf drei Tage ausgelegte Route soll die Region und ihre Geschichte erfahrbar machen und naturnahen Tourismus fördern, hieß es.

