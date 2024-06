Margot Käßmann bei Demo gegen Neonazi-Treffen in Eschede Stand: 20.06.2024 13:56 Uhr In Eschede (Landkreis Celle) rufen das Netzwerk Südheide und der DGB zu einer Demo gegen Rechtsextremismus auf. Denn am Samstag sollen sich dort erneut Rechtsextreme zu einer sogenannten Sonnenwendfeier treffen.

Anlass des Protests ist die Befürchtung, dass Neonazis auf dem früheren "Hof Nahtz" zusammenkommen könnten, teilten die Veranstalter im Vorfeld mit. Dort hatten sich in der Vergangenheit schon mehrfach rechte Gruppen zu sogenannten Sonnenwendfeiern versammelt. Mit der Gegendemonstration soll ein Zeichen gesetzt werden, dass die überwiegende Mehrheit der Gesellschaft rechtsextremes Gedankengut ablehnt, so die Veranstalter. Um 14 Uhr beginnt die Protestveranstaltung vor dem Bahnhof in Eschede mit einer Ansprache von Margot Käßmann, frühere Landesbischöfin in Hannover und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Die Polizei rechnet mit 200 Teilnehmenden.

Hintergrund des Protestes 2024: Treffen von Neonazis

Die rechtsextreme NPD, die sich mittlerweile in "Die Heimat" umbenannt hat, hatte den Hof am Rande von Eschede vor gut fünf Jahren von dem NPD-Mitglied Joachim Nahtz gekauft. Seit über 30 Jahren treffen sich dort Rechtsextremisten und Neonazis. Das Ziel der Sonnwendfeiern sei es, Kontakte zu pflegen, Termine abzusprechen und neue Aktionen vorzubereiten. "Diese 'Brauchtumsfeiern' sind alles andere als harmlos", so die Veranstalter der Gegendemo.

Treffen auf Hof in Eschede vermutlich verschoben

Nach Angaben der Polizei habe es bereits am vergangenen Samstag eine Veranstaltung auf dem früheren "Hof Nahtz" gegeben. Dort hätten sich demnach rund 50 Menschen getroffen. Daher geht die Polizei davon aus, dass es an diesem Samstag wohl kein weiteres Treffen geben werde. Wilfried Manneke, Sprecher des Netzwerks Südheide, sagt, dass dies auch in den vergangen Jahren so gewesen sei. Die Demonstrationen müssen angemeldet werden, daher geht Manneke davon aus, dass die Neonazis ihre Treffen verschieben, damit parallel zu ihren Feiern keine Demonstrierenden auftauchen.

Teilnehmer bei Demonstration gegen Rechtsextremismus in Eschede

Neben Margot Käßmann werden auch Heinrich Lange, parteiloser Bürgermeister von Eschede, die Celler Bundestagsabgeordnete Angela Hohmann (SPD) und Matthias Richter-Steinke, Geschäftsführer DGB Region Nord-Ost-Niedersachsen zu der Demonstration erwartet. Dem Protest-Bündnis gehören Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, Kirchen, Angehörige verschiedenster Parteien und weitere Initiativen gegen Rechtsextremismus an, darunter auch die "Omas gegen Rechts".

