Stand: 04.06.2023 14:06 Uhr Mann läuft über Gleise und löst größeren Polizeieinsatz aus

Ein Ausflug eines Mannes in den Gleisbereich einer Bahnstrecke im Landkreis Rotenburg hat am Samstag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der 29-Jährige war am Abend an der Schnellfahrstrecke zwischen Rotenburg und Sottrum gesichtet worden, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge wurder der Mann mithilfe eines Hubschraubers der Bundespolizei entdeckt und aus dem Gefahrenbereich gebracht. Gegenüber den Beamten begründete er seinen Weg damit, dass er einen Bahnhof gesucht habe. Der Ausflug an den Gleisen hat für ihn nun mehrere Konsequenzen: Neben einem eingeleiteten Strafverfahren kommen auf den Mann, der aus dem Raum Osnabrück stammt, zusätzliche Kosten hinzu. Er müsse mit einer hohen Rechnung für den Polizeieinsatz und die Verspätungen der Züge rechnen, teilte ein Polizeisprecher mit.

