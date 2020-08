Stand: 17.08.2020 15:33 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Mann in Zeven erstochen: Verdächtiger verhaftet

Im Zusammenhang mit dem Mord an einem 27-Jährigen in Zeven (Landkreis Rotenburg) hat die Polizei am Montag einen Tatverdächtigen festgenommen. Nach Angaben der Ermittler wurde der 34-Jährige am Vormittag in dessen Wohnung in Zeven verhaftet. Das Amtsgericht Stade hatte zuvor auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erlassen. Dem Mann wird vorgeworfen, Ende Juni den 27-Jährigen in dessen Wohnung erstochen zu haben. Zum Motiv der Tat macht die Polizei bisher keine Angaben. Täter und Opfer sollen sich gekannt haben, teilen die Ermittler lediglich mit.

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Lüneburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 17.08.2020 | 14:30 Uhr