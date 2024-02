Stand: 27.02.2024 11:52 Uhr Mann duscht nackt im Damenbereich und belästigt Kinder

Die Polizei in Lüneburg sucht mit einem Phantombild nach einem jungen Mann, der im Schwimmbad nackt im Damenbereich geduscht und im Umkleidebereich Kinder belästigt haben soll. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereigneten sich die Vorfälle bereits am 27. Dezember vergangenen Jahres. Demnach war der Mann mit seinem Verhalten bereits dem Personal aufgefallen - unter anderem auch im Wellenbad-Bereich und durch seinen "auffällig schaukelnden Gang", wie es von der Polizei hieß. Als die Eltern der Kinder hinzukamen, verließ der Mann laut Polizei fluchtartig das Schwimmbad. Der Mann soll etwa 20 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und sehr schlank sein. Er soll einen dunklen Teint gehabt haben und dunkle Kleidung sowie eine Wollmütze, eine grauschwarze Bomberjacke und einen markanten ovalen Nike-Rucksack mit Camouflage-Tarnfleck getragen haben. Wer den Mann erkennt oder weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer (04131) 8306-2215 oder -8306, -1857 zu melden.

