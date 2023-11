Stand: 06.11.2023 09:36 Uhr Magdeburger Fußballfans sorgen für Polizeieinsatz in Maschen

Kurz vor dem Zweitliga-Fußballspiel HSV gegen Magdeburg im Hamburger Volksparkstadion ist es am Wochenende zu einem großen Polizeieinsatz am See im Großen Moor in Maschen (Landkreis Harburg) gekommen. Anwohner riefen die Polizei, weil sich dort knapp 300 schwarz gekleidete Magdeburger Fans versammelt hatten. Kräfte von Landes- und Bundespolizei rückten an, ein Hubschrauber kreiste. Zu Zwischenfällen kam es aber nicht, die Fans durften weiter zum Spiel nach Hamburg fahren. Allerdings hatte die Polizei auch in Uelzen mit Magdeburger Fans zu tun. Diese waren dort in einem Metronom-Zug mit HSV-Anhängern in Streit geraten. Bei der Ankunft am Hamburger Hauptbahnhof stellte die Bundespolizei von 26 Magdeburg-Fans die Personalien fest, sie wurden auch durchsucht. Bei zwölf von ihnen führten die Beamten Gefährderansprachen durch.

