Stand: 26.06.2019 14:15 Uhr

Lüneburg kann Ferienwohnungen künftig verbieten

Als Tourist in Lüneburg spontan eine Unterkunft zu mieten, könnte in Zukunft etwas schwieriger sein. Der Grund: Die Stadt kann Wohnungsbesitzern in Zukunft untersagen, ihre Immobilien als Ferienwohnungen anzubieten. Das hat der Rat am Dienstagabend beschlossen. Demnach müssen Eigentümer die Stadt künftig um Erlaubnis fragen, wenn sie Wohnungen dauerhaft touristisch nutzen wollen.

Videos 02:52 Landtag: Bekämpfung von Wohnungsnot Mit einem neuen Gesetz will die Landesregierung unter anderem verhindern, dass Wohnungen künftig dauerhaft als Ferienwohnungen vermietet werden. (27.03.2019) Video (02:52 min)

Kaum noch normale Mieter in der Altstadt

In vielen Städten führt die Vielzahl der Ferienwohnungen dazu, dass es weniger Mietwohnungen auf dem Markt gibt und deshalb die Preise steigen. In Lüneburg ist von dieser Problematik insbesondere die Altstadt betroffen. Zahlreiche historische Häuser werden hier mittlerweile als Ferienunterkünfte angeboten. Die Stadt befürchtet daher, dass dort bald kaum noch Einheimische wohnen werden.

Landtag hat Rechte der Kommunen gestärkt

Grundlage für den Beschluss der Hansestadt ist ein Gesetz des Niedersächsischen Landtags, das Ende März beschlossen wurde. Es ermöglicht den Kommunen, selbst zu entscheiden, ob sie Ferienwohnungen zukünftig nur noch per Antrag zulassen oder eben ablehnen. Dabei geht es ausdrücklich darum, ob Wohnungen dauerhaft - länger als sechs Wochen im Jahr - als Ferienwohnungen genutzt werden.

Gesetz vor allem für Insel wichtig

Nach Informationen des Niedersächsischen Städtetags ist das Gesetz insbesondere für die Nordsee-Inseln wichtig. Dort müssten viele Arbeitskräfte vom Festland pendeln, weil der Wohnraum auf den Urlaubsinseln zu knapp ist, berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Insel Juist etwa behält sich schon länger vor, Zweit- und Ferienwohnungen abzulehnen. Die Gemeinde hatte sich dabei bisher über Umwege auf das Baurecht berufen. Mit dem neuen landesweiten Gesetz gibt es laut dem zuständigen Umweltministerium jetzt eine eindeutige gesetzliche Grundlage, auf der Ferienwohnungen in Niedersachsen untersagt werden können.

