Stand: 23.05.2024 11:21 Uhr Lüneburg: Stromausfall in mehreren Stadtteilen

In einigen Lüneburger Stadtteilen ist am Donnerstagvormittag der Strom ausgefallen. Bei Tiefbauarbeiten sei ein Mittelspannungskabel beschädigt worden, teilte eine Sprecherin des Stromversorgers avacon mit. Daraufhin hatten Teile der Altstadt und die Stadtteile Rotes Feld, Kaltenmoor und Schützenplatz keinen Strom. Nach 40 Minuten war der Defekt behoben und die Stromversorgung wiederhergestellt. Nun werde das kaputte Kabel ersetzt, so die Sprecherin. Von dieser Maßnahme würden Bürger dann allerdings nichts bemerken.

