Stand: 28.10.2020 15:26 Uhr Lüneburg: Sechs Männer wegen Bandendiebstahls vor Gericht

Vor der Jugendkammer des Landgerichts Lüneburg müssen sich ab Donnerstag sechs Angeklagte wegen schweren Bandendiebstahls verantworten. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, mithilfe eines Pkw in einen Baumarkt eingebrochen zu sein. Außerdem sollen sie mehrere Fahrkartenautomaten gesprengt haben. Laut Anklage schlugen die Männer vor allem im Landkreis Uelzen und in Lüneburg zu. Beim Einbruch in den Lüneburger Baumarkt entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Das Auto durchbrach die Eingangstür, fuhr durch den Laden und beschädigte beim Herausfahren zwei weitere Türen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 29.10.2020 | 06:30 Uhr