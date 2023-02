Stand: 06.02.2023 07:10 Uhr Lüneburg: Polizei schnappt mutmaßlichen Autoknacker

Immer wieder hat in Lüneburg ein Unbekannter Autoscheiben eingeschlagenen und Gegenstände gestohlen, so auch wieder am Wochenende. Laut Polizei gelang es diesmal einer aufmerksamen Anwohnerin, den mutmaßlichen Täter zu fotografieren. Das Foto zeigte einen polizeilich bekannten jungen Mann. Als die Beamten den mutmaßlichen Täter wenig später in der Innenstadt antrafen, flüchtete er mit dem Fahrrad. Passanten griffen ein, sodass die Polizei den Mann schließlich festnehmen konnte. Eine Richterin erließ Haftbefehl. Der Mann soll für eine ganze Serie von Autoaufbrüchen verantwortlich sein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.02.2023 | 06:30 Uhr