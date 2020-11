Stand: 23.11.2020 13:36 Uhr Lüneburg: Neuer Anlauf für Bewerbung als Weltkulturerbe?

Der Lüneburger Stadtrat stimmt auf seiner nächsten Sitzung am Donnerstag darüber ab, ob die Stadt sich erneut um den Titel "UNESCO-Weltkulturerbe" bewirbt. Im ersten Schritt gehe es darum, dass das niedersächsische Kulturministerium die Altstadt auf die Liste mit den Vorschlägen aufnehmen solle, hieß es. In dem entsprechenden Antrag werden die Erfolgsaussichten auf eine solche Aufnahme allerdings bereits als relativ gering eingeschätzt. In der Vergangenheit hatte sich Lüneburg bereits zwei Mal um den Weltkulturerbe-Titel beworben, war aber jeweils gescheitert.

