Stand: 06.03.2023 21:58 Uhr Lüneburg: Auto kollidiert mit Schulbus - mehrere Verletzte

Am Montagmorgen ist ein Auto auf der Kreisstraße 53 zwischen Scharnebeck und Echem (Landkreis Lüneburg) mit einem Schulbus zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, war eine 18-jährige Autofahrerin in einer Kurve auf den schneebedeckten Grünstreifen abgekommen. Dabei geriet ihr Wagen ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Das Auto drehte sich und stieß frontal mit einem folgenden Schulbus zusammen. Die 18-jährige Autofahrerin wurde schwer verletzt und musste in eine Spezialklinik gebracht werden. Zwei weitere Insassen in ihrem Auto und der Fahrer des entgegenkommenden Pkw wurden leicht verletzt. Auch die 54-jährige Fahrerin des Schulbusses erlitt leichte Verletzungen. Die fünf Schülerinnen und Schüler wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.03.2023 | 15:00 Uhr