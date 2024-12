Stand: 09.12.2024 09:10 Uhr Lüchow und Dannenberg: Büchereien verleihen Wärmebildkameras

Die Büchereien in Lüchow (Wendland) und Dannenberg verleihen wieder vier Wärmebildkameras. Das teilte der Landkreis vergangene Woche mit. Mit den Kameras lasse sich feststellen, wie gut die Dämmung eines Hauses ist und wo es schlecht isolierte Stellen - beispielsweise an Fenstern, Türen oder Leitungen - gibt, erklärte Carolin Hiepler von der Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität der Kreisverwaltung. Auch digitale Infrarot-Thermometer gebe es, teilte der Landkreis Lüchow-Dannenberg weiter mit. Damit könnten Kältebrücken und Taupunkte an Wänden identifiziert werden. Zudem stehe Fachliteratur bereit. Für die Ausleihe ist eine Mitgliedschaft in den Büchereien notwendig.

