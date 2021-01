Stand: 15.01.2021 07:43 Uhr Lüchow: Polizei nimmt Steinewerfer in Gewahrsam

Die Polizei hat in Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) einen Mann in Gewahrsam genommen, der in den vergangenen Tagen mehrmals Steine in Autoscheiben geworfen haben soll. Nach Angaben eines Sprechers hatten am Donnerstagabend Passanten beobachtet, wie der 34-Jährige erneut Fahrzeuge beschädigte. Am Dienstag soll er zudem ein fahrendes Auto mit Steinen beworfen haben. Die Beamten prüfen, ob sie den Mann in Langzeitgewahrsam behalten können, um weitere Taten zu verhindern. Möglicherweise soll er auch in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden.

