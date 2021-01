Stand: 21.01.2021 15:00 Uhr Lkw-Unfall: A27 bei Walsrode stundenlang gesperrt

Am Donnerstag ist auf der A27 aus bisher ungeklärter Ursache der Anhänger eines Lkw-Gespanns während der Fahrt auf umgekippt. Der 51-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. In dem Anhänger wurden diverse Pakete mit verschiedenem Inhalt gelagert, unter anderem auch rund 200 Liter Farbe und industrieller Alkohol, die als Gefahrgut deklariert wurden. Die Ortsfeuerwehr Walsrode stellt aber keine ausgelaufenen Stoffe fest. Der Anhänger wurde im Anschluss aufgerichtet und abgeschleppt. Für die Reinigungs- und Bergungsarbeiten war die Autobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven zwischen Walsrode-West und Verden-Ost bis in die Mittagsstunden voll gesperrt.

