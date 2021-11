Stand: 27.11.2021 10:21 Uhr Lichtkünstler illuminiert Kirchen in Lüneburg

Der Lüneburger Künstler Wolfgang Graemer lässt in der Vorweihnachtszeit mehrere Kirchen in der Stadt in einem besonderen Licht erstrahlen. So leuchtet ein an die Außenfassade geworfener Engel von der St. Johannis-Kirche auf das wuselige Treiben in der Lüneburger City. In der Kirche St. Nicolai wiederum gibt es eine spezielle Innenbeleuchtung mit 250 Scheinwerfern, die für eine mittelalterliche Stimmung sorgt. "Es soll ein Ort der Ruhe und Stille sein, nicht so trubelig und kommerziell wie draußen", sagte Graemer, dessen Großvater Pastor war.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.11.2021 | 09:00 Uhr