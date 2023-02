Stand: 17.02.2023 09:00 Uhr "Letzte Generation" klebt sich auf Kreuzung in Lüneburg fest

Sieben Klima-Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben kurz vor dem Feierabendverkehr am Donnerstagnachmittag Fahrbahnen einer zentralen Kreuzung in der Lüneburger Innenstadt blockiert. Zwei Aktivistinnen klebten ihre Hände mit Sekundenkleber auf der Fahrbahn fest. Es war das erste Mal, dass Klimaaktivisten in dieser Form in Lüneburg gegen den Autoverkehr protestierten und auf den Klimawandel aufmerksam machten. Autofahrer und Passanten reagierten überwiegend geduldig auf die Protestaktion, nur wenige machten ihren Unmut lautstark deutlich. Die Polizei war innerhalb weniger Minuten vor Ort und benutzte unter anderem Tortenheber, Pfannenwender und Olivenöl, um die Hände der zwei festgeklebten Aktivistinnen von der Fahrbahn zu lösen. Nach gut 30 Minuten war die Kreuzung in Lüneburg wieder frei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 17.02.2023 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr