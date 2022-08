Stand: 13.08.2022 19:14 Uhr Langenbrügge: 86-jährige Autofahrerin kollidiert mit Zug

Im Landkreis Uelzen ist am Samstagnachmittag eine 86 Jahre alte Autofahrerin an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Regionalzug kollidiert. Nach Angaben eines Polizeisprechers ereignete sich der Unfall auf der Kreisstraße 55 zwischen Lüder und Langenbrügge. Die 86-Jährige soll ersten Erkenntnissen zufolge gegen 15.45 Uhr den Zug übersehen haben, als sie die Bahnstrecke überqueren wollte. Die Seniorin erlitt laut dem Sprecher nur leichte Verletzungen, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Alle 47 Fahrgäste des Zuges sowie der Lokführer blieben unverletzt. Die Passagiere setzten die Fahrt mit einem Ersatzbus fort. Der Zug konnte später in den nächsten Bahnhof fahren. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Strecke musste mehrere Stunden gesperrt werden.

