Landwirte fahren im Treckerkonvoi von Elsdorf nach Bremen

Zahlreiche Landwirte aus dem Nordwesten Niedersachsens kommen heute Vormittag in Elsdorf (Landkreis Rotenburg) zusammen, um für höhere Milchpreise zu demonstrieren. Die Milchbauern wollen im Treckerkonvoi zum Deutschen Milchkontor nach Bremen fahren. Aufgerufen dazu hat das Aktionsbündnis "Land schafft Verbindung". Die Polizei rechnet mit rund 200 Traktoren. Die Polizei rechnet im Landkreis Rotenburg am Vormittag stellenweise mit erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Beamten bitten Autofahrer darum, mehrere hintereinander fahrende Trecker aus Sicherheitsgründen nicht zu überholen. Die Landwirte fordern schon seit Wochen mehr Geld für den Liter Milch, ohne dass der Hauptabnehmer, das Deutsche Milchkontor in Bremen, auf ihre Forderungen eingeht.

