Stand: 05.08.2020 10:41 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Landkreis Stade investiert in Rettungswachen

Der Landkreis Stade will seine Rettungswachen modernisieren. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben von Landrat Michael Roesberg (parteiloes) werden dafür insgesamt zehn Millionen Euro investiert. Unter anderem sollen vier neue Gebäude entstehen. Damit Notärzte und Sanitäter künftig schneller am Unfallort sein können, soll die Rettungswache von Horneburg in die Gemeinde Guderhandviertel verlegt werden. Insgesamt gibt es im Landkreis Stade elf Rettungswagen, die rund um die Uhr Hilfe gewährleisten.

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Lüneburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 05.08.2020 | 10:30 Uhr