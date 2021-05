Stand: 19.05.2021 09:32 Uhr Landkreis Rotenburg vergibt 300 Sonder-Impftermine

Der Landkreis Rotenburg hat erneut eine Sonder-Impfaktion gegen das Coronavirus angekündigt: Das Impfzentrum in Zeven habe eine einmalige Lieferung des Impfstoffs von Johnson & Johnson bekommen, heißt es. Diese reiche für rund 300 Termine, die nun über das kreiseigene Buchungssystem vergeben werden. Anmelden können sich Menschen über 60 Jahre. Geimpft wird am 26. Mai in Zeven.

