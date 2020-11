Stand: 27.11.2020 12:13 Uhr Landkreis Rotenburg: Corona-Impfzentrum in Zeven geplant

Der Landkreis Rotenburg will sein zentrales Corona-Impfzentrum im früheren Martin-Luther-Krankenhaus in Zeven errichten. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Ein entsprechender Vorschlag liege jetzt der Landesregierung vor, teilte der Landkreis mit. "Wir bereiten die Räumlichkeiten vor und stellen das Personal zur Verfügung, so dass wir sofort starten können, sobald der erste Impfstoff verteilt wird", sagte Landrat Hermann Luttmann (CDU). Er rechne Anfang kommenden Jahres damit. Beim Einrichten und Beliefern des Impfzentrums soll nach Landkreis-Angaben die OsteMed Klinik in Bremervörde helfen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.11.2020 | 13:30 Uhr