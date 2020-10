Stand: 27.10.2020 11:12 Uhr Landkreis Rotenburg: 18-Jährige kommt bei Unfall ums Leben

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L161 zwischen Visselhövede und Kettenburg (Landkreis Rotenburg) ist am Montagabend eine 18-jährige Fahranfängerin aus dem Heidekreis tödlich verletzt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Polizei geriet die junge Frau mit ihrem Auto in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 44-Jährigen zusammen. Die 18-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die 44-jährige Autofahrerin wurde schwer verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.10.2020 | 10:30 Uhr