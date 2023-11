Stand: 22.11.2023 15:06 Uhr Landkreis Lüchow-Dannenberg hat die meisten Öko-Äcker

Der Ökolandbau hat im Vergleich zum Vorjahr in Niedersachsen an Fläche gewonnen. Das teilte die Landwirtschaftskammer Niedersachsen mit. Dabei befindet sich die größte ökologische Anbaufläche im Landkreis Lüchow-Dannenberg: 20 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche im Landkreis werde ökologisch bewirtschaftet. Dies entspreche 7,3 Prozent der ökologischen Fläche ganz Niedersachsens. Auch die angrenzenden Landkreise Lüneburg (16 Prozent) sowie der Heidekreis (14 Prozent) weisen große ökologische Anbaufläche in ihren Gebieten vor, hieß es von der Landwirtschaftskammer.

