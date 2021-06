Stand: 07.06.2021 11:08 Uhr Kritik an geplanter Ortsumgehung Pattensen-Luhdorf

Umweltschützer im Landkreis Harburg haben die zuständige Aufsichtsbehörde aufgefordert, einen gutachterlichen Vorschlag für die Ortsumgehung Pattensen/Luhdorf für nichtig zu erklären. Die Naturfreunde Nordheide sehen in dem Plan, die Straße auf Tragständern zu bauen, einen Verstoß gegen die Raumordnungs-Verordnung. Als Grund gibt der Verein an, dass durch die Bauweise auf Tragständern gegen den Schutz eines Biotops verstoßen würde. Ob die Orte Luhdorf und Pattensen überhaupt eine Umfahrungsstraße bekommen, ist derzeit unklar. Der Landkreis Harburg hatte die Pläne im Januar auf Eis gelegt. Sollte das Verfahren wieder aufgenommen werden, könnte die Tragständer-Variante nach jetzigem Stand wieder in Betracht gezogen werden.

