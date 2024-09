Kneipentür steht offen - Gast ruft Polizei und bedient sich selbst Stand: 05.09.2024 14:07 Uhr Einen außergewöhnlichen Einsatz hat die Polizei Rotenburg in Lauenbrück absolviert. Eine offene Kneipe, ein ehrlicher - aber durstiger - Gast und eine glückliche Wirtin spielen die Hauptrollen.

Am Samstagnachmittag meldete sich ein Anrufer bei der Polizei. Der Mann erklärte den Angaben zufolge, dass die Tür zu der Bahnhofskneipe in Lauenbrück offen gestanden habe, die Wirtin allerdings nicht da sei. Kurzerhand bediente er sich selbst und vertrieb sich die Wartezeit mit einem selbst eingeschenkten Bier. Als die Polizei gegen 16 Uhr eintraf, saß der 73-Jährige bereits am zweiten Bier, so die Polizei. Das Geld dafür hatte er inklusive Trinkgeld bereits auf den Tisch gelegt sowie Namen und Telefonnummer für die Wirtin hinterlassen. Er sei schließlich nur auf der Durchreise, so seinen Angaben gegenüber den Beamten.

Als die von der Polizei herbeigerufene Wirtin auftauchte, klärte sich die Situation: Die Kneipe hatte regulär noch gar nicht geöffnet - die Tür hatte sie schlicht vergessen abzuschließen, sagte die Wirtin. Die 60-Jährige habe sich so sehr über den ehrlichen Gast gefreut, dass sie ihm die Kosten für dessen Bier erlassen wollte, so die Polizei. Schließlich habe man sich darauf geeinigt, das Geld dem örtlichen Kindergarten zu spenden. Zu guter Letzt bot die Wirtin dem Mann noch an, ihn nach Hause nach Stemerfeld (Landkreis Rotenburg) zu fahren. So könne er sich das Taxigeld sparen. Gesagt, getan.

