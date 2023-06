Prost und Amen: Dorfkirche wird zur Kneipe auf Zeit

Stand: 02.06.2023 20:19 Uhr

In einer kleinen Kirche in Barsinghausen (Region Hannover) können Kirchgänger nun regelmäßig frisch gezapftes Bier genießen. Die St.-Severin-Kirche öffnet dreimal in der Woche als "Kneipenkirche".