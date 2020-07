Stand: 27.07.2020 14:27 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kirschernte im Alten Land geht zu Ende

Im Alten Land geht die Kirschernte allmählich dem Ende zu. In diesem Jahr dürften in Niedersachsen 5.000 bis 6.000 Tonnen Süßkirschen geerntet worden sein, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die meisten davon im Alten Land. An der Niederelbe stehen auf rund 500 Hektar Süßkirschen. Davon seien bereits knapp 300 Hektar überdacht, um sie vor Regen zu schützen, so Matthias Görgens, der stellvertretende Leiter der Obstbauversuchsanstalt in Jork (Landkreis Stade).

