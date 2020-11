Stand: 10.11.2020 12:18 Uhr Keine Tierversuche mehr: LPT zieht Klage zurück

Das Tierversuchslabor LPT in Mienenbüttel (Landkreis Harburg) wird definitiv keine Tierversuche mehr durchführen. Nach Angaben des Landkreises hat LPT seine Klage gegen das von der Kreisverwaltung verhängte Tierhaltungsverbot zurückgezogen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Das Unternehmen habe dies damit begründet, dass es an seinem Standort in Mienenbüttel keine Tierversuche mehr durchführen und daher dort auch keine Tiere mehr halten werde, so ein Kreissprecher. Der Landkreis Harburg hatte das Labor Anfang des Jahres schließen lassen, nachdem Tierschützer dort Fälle von Tierquälerei aufgedeckt hatten.

