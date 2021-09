Stand: 23.09.2021 08:00 Uhr Kartoffelernte: Ministerium erwartet geringere Ausbeute

Bei den Kartoffelbauern in Deutschland zeichnet sich in diesem Jahr eine schwächere Ernte ab als im vergangenen Jahr. Nach Angaben es Bundesagrarministeriums erwarten die Anbauer 10,6 Millionen Tonnen, etwa 9 Prozent weniger als vor einem Jahr. Als Grund wird neben einem Rückgang der Anbauflächen (5 Prozent) auf ungünstiges Wetter verwiesen. Im Frühjahr sei es zu kalt, im Sommer zu nass gewesen. Die meisten Anbauflächen gibt es weiterhin in Niedersachsen mit einem Flächenanteil von rund 45 Prozent. Vor allem in der Heideregion hat der Kartoffelanbau eine lange Tradition.

