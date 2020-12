Stand: 22.12.2020 11:32 Uhr Kaminbrand in Einfamilienhaus löst Feuerwehreinsatz aus

Bei einem Kaminbrand in einem Einfamilienhaus in Scheeßel (Landkreis Rotenburg) ist am Montagabend ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstanden. Die drei Bewohner konnten sich laut Polizei unverletzt retten. Mehr als 50 Feuerwehrleute brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Das Haus ist noch bewohnbar.

