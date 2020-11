Kamelmilch: Hof in Hiddingen wartet auf Zulassung von der EU

Beke Maquard steht in den Startlöchern. Sie will europaweit Kamelmilch vertreiben. "Wir sind die einzigen, die in Deutschland melken", erzählt die 49-Jährige inmitten der 60 Trampeltiere und Dromedare in Hiddingen im Landkreis Rotenburg/Wümme. Bisher verkauft sie Frischmilch ab Hof. Für eine europaweite Vermarktung muss die Milch pasteurisiert sein. Voraussichtlich noch im November soll es grünes Licht aus Brüssel geben. Die Milch ist begehrt. Abnehmer wollen daraus unter anderem Käse und Eis herstellen. Für ihren Mann Andreas war es ein Jugendtraum, ein Kamel zu besitzen, sagt Beke Marquard. Mittlerweile ist daraus eine Zucht geworden.

