KZ Bergen-Belsen: Gedenken an die Befreiung im April 1945

Am 15. April 1945 ist das Konzentrationslager in Bergen-Belsen bei Celle von der britischen Armee befreit worden. Zum Jahrestag am Samstag findet eine Gedenkveranstaltung am Waggon auf der Rampe statt.

Die Arbeitsgemeinschaft Bergen-Belsen will dabei "an diese schreckliche Zeit erinnern, aber auch an die Menschen denken, die heute wieder unter Krieg und Verfolgung leiden müssen." Bei der Veranstaltung wird unter anderem auch Menachem Rosensaft über seine Geschichte und die seiner Eltern sprechen. Er wurde 1948 als Kind von Überlebenden des Konzentrationslagers Bergen-Belsen geboren. Seine Mutter war Ärztin, hatte im KZ unter den primitivsten Bedingungen ein Lagerhospital eingerichtet und dadurch viele Kinder gerettet. Sein Vater übernahm nach der Befreiung als Leiter des jüdischen Komitees in Bergen-Belsen eine führende Rolle.

VIDEO: Holocaust-Überlebende besucht KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen (16.04.2022) (3 Min)

Gedenkstätte Bergen-Belsen: Jugendliche lesen Texte

Außerdem werden bei der Gedenkveranstaltung Jugendliche Texte von Oberstleutnant Gonin vorlesen, der mit einer Sanitätseinheit mit der Evakuierung der Überlebenden beauftragt war. Die Jugendlichen haben den Weg der Erinnerung von der Rampe bis zum ehemaligen Lagereingang mit Info-Tafeln, Texten und einer weißen Linie auf dem Radweg gestaltet.

KZ: Tausende starben an Unterernährung und Krankheiten

Bergen-Belsen war zunächst ein Arbeitslager für hauptsächlich russische Kriegsgefangene, ab März 1944 war es ein Konzentrationslager wie Dachau oder Neuengamme. Im Dezember 1944 lebten 15.257 Menschen in dem überfüllten Lager. Tausende starben wegen der katastrophalen hygienischen Zustände, an Unterernährung oder sich schnell verbreitenden Krankheiten - allein in den Monaten Januar bis April 1945 waren es 35.000. Nach der Befreiung des Lagers wurden die Toten auf dem Gelände begraben und die meisten Baracken niedergebrannt. Trotz der Befreiung überlebten weitere 14.000 Menschen die folgenden Monate nicht.

Anne Frank eines von Zehntausenden Opfern

Insgesamt kamen in Bergen-Belsen von 1940 bis 1945 etwa 52.000 KZ-Häftlinge und mehr als 20.000 Kriegsgefangene ums Leben. Eines der Opfer war die 15-jährige Anne Frank. Nach dem Krieg wurde ihr Tagebuch veröffentlicht, das sie in ihrem Versteck geschrieben hatte. Dieses historische Dokument sorgte weltweit für Erschütterung. Seit 1952 hält die Gedenkstätte Bergen-Belsen die Erinnerung an das Leiden der Opfer wach. Etwa 300.000 Menschen besuchen das ehemalige Konzentrationslager jährlich.

