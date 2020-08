Stand: 14.08.2020 10:27 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Jork: Raser mit Tempo 108 in 50er-Zone erwischt

Am Donnerstag hat die Polizei auf der Kreisstraße 39 in Jork eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Von 560 kontrollierten Fahrzeugen zwischen 14.30 und 17 Uhr waren 15 deutlich zu schnell unterwegs, wie die Behörde mitteilte. Ein Verkehrsteilnehmer war mit Tempo 108 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer unterwegs. Ihm und einer weiteren Person drohen neben Punkten in Flensburg Fahrverbote. Zwei Raser erwartet ein Buß-, elf Personen ein Verwarngeld.

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Lüneburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 14.08.2020 | 13:30 Uhr