Stand: 10.01.2025 10:02 Uhr Johanniter gehen mit "Job-Speeddating" auf Bewerbersuche

Die Johanniter in Salzhausen (Landkreis Harburg) laden heute Nachmittag zu einem "Job-Speeddating" ein. Damit wollen sie nach eigenen Angaben Pflegehilfs- und Pflegefachkräfte auf sich aufmerksam machen. Wie die Hilfsorganisation mitteilt, sollen Bewerberinnen und Bewerber mit Mitarbeitenden in diesem Rahmen persönlich ins Gespräch kommen und offene Fragen klären können. Eine Bewerbung oder einen Lebenslauf müssten die Interessierten nicht mitbringen, so Pflegekoordinatorin Antje Ruge. Bei dem Speeddating sollen ihren Angaben nach Wiedereinsteiger nach der Elternzeit besonders berücksichtigt werden. Aber auch Quereinsteiger sowie Rentnerinnen und Rentner, die noch ein paar Stunden im Monat arbeiten möchten, seien eingeladen. Die Mitarbeitenden der Johanniter stehen zwischen 15 und 18 Uhr für die potenziellen Bewerberinnen und Bewerber bereit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 10.01.2025 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Pflege