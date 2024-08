Krankenkasse: Rekordwert bei Krankenstand von Pflegekräften Stand: 13.08.2024 13:29 Uhr Pflegekräfte in Niedersachsen waren im vergangenen Jahr so oft krankgeschrieben wie nie - im Schnitt 31 Tage. Das geht aus einer Auswertung der Techniker Krankenkasse (TK) hervor.

Demnach fielen die bei der TK versicherten Pflegekräfte 2023 durchschnittlich einen Tag mehr aus als 2022 (30 Tage) und rund sieben Tage mehr als 2021 (23,9 Tage). Häufigste Gründe für die Krankschreibungen: Rückenprobleme und psychische Erkrankungen.

TK: Pflegekräfte stellen eigene Gesundheit hinten an

"Hier muss unbedingt gegengesteuert werden", sagte die kommissarische Leiterin der niedersächsischen TK-Landesvertretung, Sabrina Jacob, in einer Mitteilung von Dienstag. Viele Pflegekräfte stellten die eigene Gesundheit hinten an und kümmerten sich so lange um pflegebedürftige Menschen, "bis eine Krankschreibung unvermeidbar ist."

Entlastung durch Digitalisierung?

Einen starken Einfluss auf die Gesundheit von Pflegekräften hätten zudem die Verhältnisse am Arbeitsplatz, so Jacob. Daher seien nun auch die Arbeitgeber gefragt. Entlastung von vielen bürokratischen Anforderungen könne zudem eine gezielte Digitalisierung schaffen. Auch viel Kommunikation, etwa mit Ärztinnen und Ärzten oder Angehörigen, ließe sich digital erledigen, um Verwaltungs- und Dokumentationsaufwand zu sparen, sagte Jacob.

Krankenstand in anderen Berufsgruppen niedriger

Der Auswertung zufolge sind Beschäftigte in der Alten- und Krankenpflege deutlich länger krank als andere Berufstätige. Über alle Beschäftigungsgruppen beliefen sich die Krankschreibungen demnach auf 21 Tage im vergangenen Jahr. Die TK versichert nach eigenen Angaben rund 457.000 Erwerbstätige in Niedersachsen.

