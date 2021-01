Stand: 28.01.2021 20:16 Uhr Inzidenzwert über 200: Uelzen streicht Heim-Besuche

Angesichts eines deutlichen Anstiegs der Corona-Neuinfektionen hat der Landkreis Uelzen schärfere Einschränkungen für Alten- und Pflegeheime verfügt. Von Sonnabend an dürfen keine Besucher mehr in die Alten- und Pflegeheime. Zudem liegt es in der Verantwortung der Heime, bei allen Bewohnern dreimal pro Woche einen Schnelltest auf das Coronavirus durchzuführen. Der Inzidenzwert, der die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen angibt, stieg am Donnerstagmorgen auf 207,8. Ein Grund sei eine starke Zunahme von Coronavirus-Infektionen in mehreren Alten- und Pflegeheimen, sagte ein Kreissprecher.

