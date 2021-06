Stand: 28.06.2021 21:36 Uhr Inselsee Scharnebeck: Achtjähriger stirbt bei Unfall

In Scharnebeck (Landkreis Lüneburg) ist am Montag ein acht Jahre alter Junge im Inselsee ums Leben gekommen. Er war mit seiner Familie aus Lüneburg an den See gekommen, hatte dort am Ufer gespielt und war dann verschwunden, wie die Polizei Lüneburg mitteilte. DLRG, Polizei und Feuerwehr waren mit Rettungswagen und Tauchern ausgerückt. Etwa 30 Minuten nach Eingang des Notrufs der Familie wurde der Junge unter Wasser entdeckt. Das leblose Kind wurde in einen Rettungswagen gebracht, wo Rettungskräfte mit der Reanimation begannen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin kam er in ein Klinikum, wurde am späteren Abend aber für tot erklärt.

Weitere Informationen DLRG rechnet mit vielen Badeunfällen in Niedersachsen Die Lebensretter raten den Menschen, ihre Fitness richtig einzuschätzen. Durch Corona waren viele lange nicht schwimmen. (16.06.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 29.06.2021 | 06:30 Uhr