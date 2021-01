Stand: 13.01.2021 08:45 Uhr Initiative will neuen Standort für Heidekreisklinikum suchen

Nachdem das Verwaltungsgericht Lüneburg den vom Heidekreis abgelehnten Bürgerentscheid zum Heidekreisklinikum nun doch zugelassen hat, will die Bürgerinitiative nun zunächst nach einem neuen Klinikstandort im Bereich Dorfmark suchen. Sprecher Otto Elbers sagte dem NDR in Niedersachsen, der neue Standort müsse für alle Bürger des Heidekreises akzeptabel sein. Der Landkreis will das geplante Klinikum in Bad Fallingbostel errichten. Über eine Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg wegen des Bürgerentscheids wollen Kreisausschuss und Landrat am kommenden Dienstag entscheiden.

