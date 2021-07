Stand: 21.07.2021 08:03 Uhr Impfzentren im Nordosten bieten kurzfristige Termine an

Im Nordosten Niedersachsens bieten die Behörden zurzeit viele kurzfristige Impfmöglichkeiten an: So hat der Landkreis Rotenburg in sein eigenes Portal sofort buchbare Termine für Freitag und für Sonnabend eingestellt. Geimpft wird mit mRNA-Impfstoffen im Impfzentrum in Zeven. Ganz ohne Termin klappt es am Donnerstag in der Freizeitbegegnungsstätte in Schneverdingen (Heidekreis). Hier stehen die Impfstoffe von Biontech, Moderna und Johnson & Johnson bereit. Ebenfalls ohne Termin kommen Jugendliche am Freitag im Impfzentrum Verden dran, Erwachsene können sich dort am Sonntagvormittag den Impfstoff von Johnson & Johnson spritzen lassen. Und junge Menschen, die in Hamburg studieren, dürfen seit Mittwoch eine Woche lang ohne Termin ins Hamburger Impfzentrum kommen.

