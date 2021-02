Stand: 11.02.2021 10:49 Uhr Impfzentren Stade und Zeven stehen kurz vor der Öffnung

In Stade laufen die letzten Vorbereitungen für die Öffnung des Impfzentrums. In drei Impfstraßen erhalten dann die Menschen ab einem Alter von 80 Jahren, die nicht in einem Heim wohnen, ab Freitag die Vakzine gegen das Coronavirus. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Am Montag nimmt dann auch das Impfzentrum für den Landkreis Rotenburg die Arbeit auf. Es befindet sich in Zeven. Dann ist im Nordosten lediglich das Impfzentrum Uelzen noch nicht in Betrieb. Wann es genau öffnet, dazu laufen derzeit Gespräche.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 11.02.2021 | 09:30 Uhr