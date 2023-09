Immenhof Bispingen: 3,1 Millionen Euro bei Versteigerung geboten

Stand: 27.09.2023 17:03 Uhr

Zum siebten Mal wurde am Mittwoch versucht, den Immenhof in Bispingen zu versteigern. Zuletzt hatte die Gemeinde befürchtet, er könnte an rechts-esoterisch oder völkisch gesinnte Personen übergehen.